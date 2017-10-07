ارتفع سعر برميل النفط 26 سنتا في تداولات امس الجمعة ليبلغ 53.58 دولار أمريكي مقابل 32ر53 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس مع عودة المخاوف بشأن نمو صادرات الخام الأمريكي وزيادة فائض المعروض من النفط بالاسواق.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 38ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 62ر55 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50ر1 دولار ليصل الى مستوى 29ر49 دولار. (النهاية)

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