أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، استعادة قواته السيطرة على سلسلة جبال "حمرين" من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.



وتمتد سلسلة جبال حمرين على طول 45 كم من منطقة "الفتحة" جنوب غربي كركوك (شمال) بإتجاه الحدود مع محافظة ديالى شرقا، وباتجاه محافظة صلاح الدين شمالاً.



وقال الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في بيان له إن "قوات من الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي والحشد الشعبي سيطرت بالكامل على سلسلة جبال حمرين، بدءا من جسر زغيتون جنوب غرب كركوك حتى جسر الفتحة غربي المحافظة".





