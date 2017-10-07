الهاشل : البرنامج يتضمن تدريب ميداني خارج البلاد في أميركا وبريطانيا وألمانيا وسنغافورة وقطر والسعودية



قال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم السبت ان برنامج توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي يعد مشروعا وطنيا يسهم في تنمية الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها بما يسهم في تطوير الصناعة المصرفية في البلاد.

وأضاف الهاشل الذي يرأس أيضا مجلس ادارة معهد الدراسات المصرفية في بيان صحفي لدى استقباله خريجي الدفعة الخامسة من هذا البرنامج ان تدريب الخريجين الكويتيين يعتبر خطوة طموحة في مسيرة القطاع المصرفي لاستقطابهم وتوظيفهم.

وأشار الى مستوى البرنامج التدريبي المتميز ومحتوياته التي اعدت بعناية خاصة لتلبية احتياجات القطاع المصرفي لتشكل مخرجات هذا البرنامج رافدا لتوفير الاحتياجات البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في القطاع المصرفي المحلي.

وأوضح ان البرنامج يتضمن المحاضرات والتدريب الالكتروني والميداني في بنك الكويت المركزي وفي البنوك الكويتية وكذلك التدريب الميداني خارج البلاد لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وسنغافورة وقطر والمملكة العربية السعودية.

وبين ان البرنامج جاء بمبادرة من بنك الكويت المركزي ومشاركة البنوك الكويتية داعيا خريجي البرنامج الى مواصلة بذل الجهد والعطاء في مشوارهم الوظيفي.

وهنأ المحافظ الخريجين بمناسبة استكمالهم البرنامج بنجاح معربا عن امله وتطلعاته لهم بمزيد من النجاح والتوفيق مع بدء مشوارهم الوظيفي في وحدات القطاع المصرفي الكويتي