عبدالكريم العبدالله

كشف مدير منطقة الفروانية الصحية د.حمود الزعبي عن تنسيق بين المنطقة وكلية "التربية الاساسية" التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإنشاء عيادة طبية في الكلية لخدمة الكادر التعليمي والاداري، ومايقارب من ٢٥ الف طالبة.

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش اجتماع اللجنة المجتمعية لمنطقة الفروانية الصحية الذي عقد برئاسته بحضور ممثلين من وزارة الداخلية والادارة العامة للإطفاء و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وادارة الصحة المدرسية وصندوق إعانة المرضى وجمعية الأندلس التعاونية ومختار منطقة العارضية، والمسئولين بالمنطقة والمستشفى.

وذكر د.الزعبي ان تم التنسيق مع العميد المساعد للشئون الطلابية بكلية التربية الاساسية د.لطيفة الكندري خلال الاجتماع لتطبيق هذا المقترح على الواقع خلال الفترة المقبلة.



وأعلن د.الزعبي عن التنسيق بين منطقة الفروانية الصحية وصندوق إعانة المرضى لتبني جميع الحالات المحتاجة من المرضى في المستشفى، خاصة في ظل تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديد، وذلك بعد دراستها جيدا، فضلا عن تقديم المشاريع التوعوية للمرضى والمشاركة في المناسبات الاجتماعية وخلق الأجواء الملائمة للمرضى داخل المستشفى.

واشار د.الزعبي الى ان اللجنة ناقشت مقترحات "مختاري المناطق" والعمل على تطوير الخدمات الصحية من خلال حصول بعض مناطق المحافظة على مسمى "المدن الصحية"

وأوضح ان الاجتماع ناقش استعداد وزارة الداخلية ومديرية الأمن في محافظة الفروانية ممثلة في العقيد صالح العازمي في حفظ الأمن وتسهيل عمل الموظفين وتوفير كل الخدمات لراحة المواطنين وتلقي الخدمة على أكمل وجه سواء من الناحية الأمنية أو تنظيم حركة المرور.

واشاد بجهود جميع أعضاء اللجنة المجتمعية بمنطقة الفروانية الصحية على مشاركتهم ودعمهم في الفترة السابقة، والتى كان لها الأثر الكبير في حصول مستشفى الفروانية على شهادة الاعتراف بتظافر جهود أعضاء اللجنة، مؤكدا على أن جميع العاملين في المنطقة الصحية يمدون يد التعاون مع جميع الجهات لخدمة المرضى والمراجعين والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة.

واختتم د.الزعبي تصريحه بترحيب منطقة الفروانية الصحية بأي مقترح أو مشروع يعود بالفائدة على مواطني المحافظة خاصة في مجال التوعية الصحية.