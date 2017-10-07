قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم السبت إن "عملية كبيرة" تبدأ في إدلب السورية كما قال مسؤول كبير بالمعارضة السورية المسلحة إن فصيله يستعد لدخول المنطقة بدعم من القوات التركية.



وقال إردوغان "هناك عملية كبيرة في إدلب السورية اليوم وستستمر لأننا يجب أن نمد يد العون لأشقائنا في إدلب ولأشقائنا الذين وصلوا إلى إدلب".



وتابع "الآن اتُخذت هذه الخطوة وهي جارية" مضيفا أن القوات التركية لم تدخل إدلب بعد وإنها عملية للجيش السوري الحر حتى الآن.

ونقلت عنه قناة (إن.تي.في) الإخبارية التلفزيونية قوله للصحفيين إن روسيا تدعم العملية من الجو في حين يدعمها الجنود الأتراك من داخل الحدود التركية.



وقال مصطفى السيجري التابع للواء المعتصم المنضوي تحت لواء الجيش السوري الحر إن الفصائل التي تمثل جزءا من حملة درع الفرات ،التي انطلقت العام الماضي على حدود تركيا مع سوريا، لم تبدأ بعد العملية.



وتابع "الجيش السوري الحر بدعم من القوات التركية أصبح على جاهزية كاملة لدخول المنطقة لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث تحرك".