اعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم رسميا بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة مع الحزبين الليبرالي والخضر وذلك بعد قرابة اسبوعين من الانتخابات البرلمانية التي تمخضت عن فوز حزبها المسيحي الديمقراطي بنسبة 32 بالمئة من الاصوات.



وقالت المستشارة المحافظة في مؤتمر لحزبها في مدينة (دريسدن) شرقي ألمانيا ان المباحثات مع الحزبين ستكون "صعبة" لكنها أكدت في الوقت ذاته انها ستسعى من خلال المشاورات الى تشكيل "حكومة قوية" وبشكل سريع.



وتعهدت بعرض اتفاقية تشكيل الحكومة على مؤتمر خاص لحزبها من اجل التصويت عليها الامر الذي قوبل بتصفيق حار من اعضاء حزبها.



وناشدت ميركل الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري شريك حزبها المسيحي الديمقراطي بالتوافق حول سياسة الهجرة واللجوء وذلك في ضوء الخلاف القائم بين تيارات الحزب المختلفة حول وضع حد اقصى لاستقبال اللاجئين حيث تطالب بعض اوساط الحزب بتحديد اعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم ألمانيا في كل عام.



واقرت ميركل بأن سياسة اللجوء كانت سببا في العامين الماضيين في خلافات بين حزبها المسيحي الديمقراطي وشريكه المسيحي الاجتماعي البافاري مؤكدة انها ستبذل كل ما في وسعها من اجل التوصل لحل وسطي يرضي الطرفين.



يذكر ان التشكيلة الثلاثية باتحاد ميركل المسيحي الديمقراطي والحزبين الليبرالي والخضر هي التشكيلة الوحيدة الممكنة من اجل وضع اسس الحكومة الجديدة لألمانيا بعدما أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي فور اعلان نتائج الانتخابات في 24 سبتمبر الماضي انه سيذهب الى صفوف المعارضة.



وكان اتحاد ميركل قد شكل مع الاشتراكيين الديمقراطيين الحكومة الألمانية الاخيرة التي حكمت ألمانيا بين عامي 2013 و2017.