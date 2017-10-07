

طالب رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي اليوم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإبقاء القطع العسكرية في كركوك بعد تحرير قضاء الحويجة للحيلولة دون عودة الإرهاب للمحافظة.



وشدد الصالحي - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - على ضرورة استمرار القوات بالمدينة للمساهمة في تعديل الوضع الأمني في المحافظة التي تعاني الخلل منذ سيطرة داعش على الحويجة.



وقال رئيس الجبهة : "إن قضية كركوك قضية وطنية حساسة وينبغي الحفاظ على خصوصيتها ، ولا نقبل أبدا أن تساوم أية جهة سياسية للتفريط بالمستقبل الإداري والدستوري لمحافظة كركوك".



وقد اعتبر العرب والتركمان قرار حكومة إقليم كردستان بقيادة رئيس الإقليم مسعود بارزاني ضم كركوك إلى الاستفتاء على الاستقلال عن العراق إجراء يهدف لتعزيز سيطرة الأكراد على المدينة المتعددة الأعراق.