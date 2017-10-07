أعلن مسؤول فلسطيني اليوم أن قوات الأمن التابعة لحركة حماس الإسلامية، ألقت القبض على أربعة أعضاء بتنظيم (داعش) في قطاع غزة، ومن بينهم قائد المجموعة التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص.

وقال إياد البوزم المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إنه تم إلقاء القبض على نور عيسى وثلاثة آخرين ينتمون إلى تنظيم "أحفاد بيت

المقدس"، الذي قام بإطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل خلال الاشهر القليلة الماضية، وهو تنظيم منبثق عن تنظيم (داعش).

وأضاف البوزم إن الأشخاص الأربعة كانوا على لائحة المطلوبين لقوات الأمن لأكثر من عام.

وذكرت المصادر أن عيسى الذي كان يقاتل مع تنظيم داعش في ليبيا عاد إلى غزة العام الماضي.

وجاءت عملية إلقاء القبض على الأشخاص الأربعة وسط اجتماعات للمصالحة بين حركة حماس وحركة فتح التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي أسهمت الجهود المصرية في التوصل إليها.

ومن المنتظر أن يصل مسؤولون من حماس إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات حول متابعة ترتيبات المصالحة الفلسطينية