قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم ان معارضين سوريين من الداخل اعلنوا عن تشكيل حكومة انقاذ وطني في محافظة ادلب شمال غرب سوريا تعارض التدخل التركي -الروسي -الايراني في الداخل السوري والاقتتال بين الفصائل.



واضاف المرصد في بيان ان معارضين من عدة مناطق سورية عقدوا اجتماعا في معبر باب الهوى الحدودي بين ادلب وتركيا نجم عنه تشكيل "حكومة انقاذ وطني" برئاسة د.محمد الشيخ المنحدر من محافظة ادلب.



وأشار المرصد إلى ان مقر حكومة الانقاذ الوطني واعضائها ومكاتب عملها سيكون في الداخل السوري.



واشار الى ان تلك الحكومة تعارض التدخل التركي -الروسي -الايراني في الداخل السوري كما تعارض الاقتتال بين الفصائل والحركات العاملة على الارض.



ويأتي الإعلان عن الحكومة وانتخاب رئيسها بالتزامن مع تحركات تركية تمهيدا لعملية عسكرية في محافظة ادلب.