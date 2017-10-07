

لف الاسود والابيض شوارع بانكوك غداة طلب السلطة العسكرية الحاكمة من السكان ارتداء هذين اللونين وارجاء مظاهر الاحتفال في الاسابيع التي تسبق احراق جثمان الملك بهوميبول ادولياديج المقرر في اخر اكتوبر.



وتستعد السلطات لاستقبال حوالى 250 الف شخص في بانكوك اثناء مراسم جنازة الملك الذي توفي قبل عام، المقررة بين 25 و29 اكتوبر والتي يتخللها احراق جثمانه في 26 منه.



ودعا رئيس السلطة العسكرية برايوت تشان او تشا في كلمته الاسبوعية مساء امس السكان الى التزام الحداد مع اقتراب موعد المراسم، وطلب من قنوات التلفزيون ومرافق الترفيه توخي الرصانة في انشطتها.



وشكل الملك الراحل رمزا للمملكة وشخصية تلقى احتراما عميقا لدى الكثير من التايلانديين المؤمنين بأنه "أبو الامة" نتيجة عقود من الدعاية التي عززها قانون شديد الصرامة.



ونظمت السلطة العسكرية التي تتولى الحكم منذ انقلاب عسكري نفذته في 2014 باسم حماية النظام الملكي، أدق تفاصيل الحداد منذ وفاة الملك.



وقال رئيس السلطة العسكرية في كلمته مخاطبا وسائل الاعلام ومرافق الترفيه "نطلب منكم الحد من أنشطة الترفيه أو الاحجام عنها في شهر اكتوبر احتراما لمشاعر الشعب التايلاندي في هذه الفترة".



كما ستقلص قنوات التلفزيون نسبة بثها بالالوان لتقترب من الاسود والابيض، بحسب الارشادات التي نشرتها اللجنة الوطنية التايلاندية للاشراف على الاتصالات.



واتخذت اجراءات مماثلة في الشهر التالي لوفاة الملك، فيما بثت جميع قنوات التلفزيون برامج بالاسود والابيض تمجد ذكرى الملك الراحل.



وبعد احراق الجثمان يمكن اجراء مراسم تتويج ولي العهد، الذي أعلن ملكا في ديسمبر 2016.