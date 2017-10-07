

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن مجلس الأمن الدولي عاجز عن أداء مهامه، وفي حال استمرار ذلك، ستواجه باقي مؤسسات الأمم المتحدة نفس المصير .



جاء ذلك في كلمة له أمام المؤتمر السنوي لمنتدى الشرق الشبابي 2017، الذي عُقد في مدينة إسطنبول، اليوم

وأوضح قالن أن مجلس الأمن عاجز عن أداء وظيفته، المتمثلة في إيجاد حلول لقضايا من قبيل الأزمة السورية، والمسائل النووية .



وشدد على وجوب إجراء إصلاحات في بنية المنظمة الدولية التي تأسست عقب الحرب العالمية الثانية، كونها لم تعد تواكب الواقع الراهن.



ومن هذا المنطلق - حسب قالن - كان طرح تركيا العام أكبر من خمسة (في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن) .



وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة على هذا الطرح الإصلاحي لتطوير عمل المنظمة.



ولفت قالن إلى صعود اليمين المتطرف وظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، متسائلا: من سيوقف هذا؟