ذكرت تقارير اخبارية اليوم ان الجيش التركي ارسل وحدات (الكوماندوز) الى بلدة (ريحانية) بمدينة (هطاي) المتاخمة للحدود السورية لتعزيز القوات المنتشرة على الحدود.



وقالت وكالة (أناضول) التركية للأنباء ان الجيش التركي زاد من وتيرة تحركاته العسكرية في (ريحانية) في اطار استعداداته للدخول الى محافظة ادلب شمالي سوريا ضمن اتفاق نشر القوات في مناطق خفض التوتر.



وأضافت ان عربات ومدرعات عسكرية وناقلات جنود ووحدات (الكوماندوز) القادمة من مختلف المدن التركية تمركزت على الشريط الحدودي في (ريحانية).



وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن في وقت سابق اليوم ان الجيش السوري الحر ينفذ عمليات عسكرية بدعم تركي في ادلب.

في سياق متصل اعلن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي اليوم دعمه لخطوات اردوغان بشأن نشر قوات في ادلب قائلا "نرى اتزانا في السياسات التي ينتهجها رئيس البلاد في سوريا والعراق".



وأشار بهجلي في تصريح صحفي الى ان التطورات الأخيرة المتعلقة في ادلب جاءت بعد "مشاورات معينة" مؤكدا ان تركيا اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وضمان سلامة شعبها.



وكانت الدول الضامنة الثلاث روسيا وتركيا وايران اعلنت في منتصف سبتمبر الماضي توصلها الى اتفاق على انشاء منطقة خفض توتر في ادلب وفقا لاتفاق موقع في مايو الماضي.