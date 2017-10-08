صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية أمس بأنه عند الساعة 3:25 من فجر السبت تعرضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة، وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال.



وأضاف: نتج عن هذا العمل الجبان استشهاد كل من: وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي، رحمهما الله تعالى وتقبلهما في الشهداء، وإصابة كل من: العريف وليد بن علي شامي، والجندي أول أحمد صالح القرني، والجندي أول عبدالله هندي السبيعي، حيث يتلقون حاليا العلاج اللازم.



وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه قد اتضح من إجراءات الثتبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى منصور العامري (سعودي - 28 عاما)، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاث قنابل حارقة مالتوف.



ولاتزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها على أن يتم الإعلان عما يستجد لاحقا.