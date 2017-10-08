أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية مسيسبي وأمر بمساعدات اتحادية لدعم جهود الولاية استعدادا لقدوم الإعصار (نيت).

وذكر البيت الأبيض في بيان مساء امس السبت، أن الرئيس ترامب فوض وزارة الأمن الداخلي ووكالة إدارة الطوارئ الاتحادية لتنسيق جهود الإغاثة من الكوارث للمساعدة في تخفيف معاناة سكان الولاية وتقديم المساعدة الضرورية.

وكان الإعصار (نيت) وصل إلى اليابسة قرب مصب نهر مسيسبي مساء امس السبت مما يهدد مناطق في ولايات لويزيانا ومسيسبي وألاباما بأمطار غزيرة وفيضانات.

وأعلن مسؤولون بولايات لويزيانا ومسيسبي وألاباما وفلوريدا في وقت سابق حالات الطوارئ وأمروا بعمليات الإجلاء وأصدروا حظرا للتجول

وبذلك يصبح (نيت) رابع إعصار يضرب الولايات المتحدة في أقل من شهرين بعد الأعاصير (هارفي وإيرما وماريا).