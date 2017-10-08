صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، بأن الجيش الأميركي حول العالم سيصبح كداعش بالنسبة للحرس إذا ما تم إدراجه على قائمة الإرهاب.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن اللواء محمد علي جعفري، القول، إنه "في حال صحت الأخبار المتواترة فيما يخص الحماقة الأمريكية التي تريد وضع حرس الثورة الإسلامية على لائحة المجموعات الإرهابية، فإن الحرس الثوري سيضع الجيش الأميركي وخصوصا المتواجد في منطقة الشرق الأوسط في نفس المتراس إلى جانب داعش".

وأضاف :"وكما أعلنا في السابق، فإذا نفذت الولايات المتحدة قانون الحظر على إيران، فعليها أن تنقل قواعدها العسكرية إلى مسافة 2000 كيلومتر لمدى الصواريخ الإيرانية".

وحذر من أن "الجمهورية الإسلامية ستستغل أي تصرف أميركي ساذج حول الاتفاق النووي لتحقيق قفزة في برامجها الصاروخية".