اعلن المكتب الإعلامي لنائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، اليوم الأحد، مبادرة لحل أزمة استفتاء إقليم كردستان العراق وذلك بعد أن أجرى مشاورات منفصلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني.

وقال المكتب في بيان، إن مبادرة النجيفي تهدف لتفكيك الأزمة والوصول إلى حلول وطنية جامعة عمادها الحوار ووحدة العراق والحرص على سلامته ومستقبله بعيدا عن لغة التهديد والتخوين والتلويح باستخدام القوة العسكرية.

وأضاف البيان أن النجيفي وفي اجتماعاته الأخيرة مع الرئيس التركي ورئيس إقليم كردستان شدد على ضرورة احترام الدستور ووحدة العراق واهمية الحوار في الوصول الى نتائج من شأنها تفتيت الازمات لصالح مصلحة وطنية مشتركة.

واكد ان ازمة الاستفتاء هي نتاج ما وصفها بالسياسات الخاطئة وان اي مناقشة تهدف الى انجاز حلول ينبغي ان تناقش مشاكل العراق كافة دون تغليب او تهميش وبروح وطنية صادقة على حد وصفه.

واوضح ان النجيفي ماض في مبادرته وسيعرض نتائجها ويناقشها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكل المعنيين في قيادات الدولة والكتل السياسية.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل اكثر عن المبادرة او طبيعة الحوارات التي اجراها النجيفي مع الرئيس التركي خلال زيارته الى انقرة الاسبوع الماضي.

يذكر ان اقليم كردستان والمناطق المتنازعة عليها ومن بينها كركوك شهدت استفتاء على استقلال كردستان عن العراق وقد شارك حوالي 72 في المئة في الاستفتاء وصوت 92 في المئة منهم لصالح الاستقلال ما اغضب بغداد والدول المجاورة للعراق الذين رفضوا نتائجه واعتبروه اجراء غير دستوري.