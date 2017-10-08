قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، إن الحل الأمثل يتمثل بتحالف دولي صارم على حد تعبيره ضد ما وصفه بـ"الحزب الميليشياوي الإرهابي،" في لبنان في إشارة إلى حزب الله.

جاء ذلك في تغريدة للسبهان قال فيها: "العقوبات الأميركية ضد الحزب المليشياوي الارهابي في لبنان جيدة ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الامن والسلام الإقليمي."

وكان السبهان قال في تغريدة سابقة بتاريخ الرابع من سبتمبر الماضي، قال فيها: " ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس اثارة على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه او ضده. دماء العرب غالية."

وتأتي تغريدة السبهان بعد أن مرر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على حزب الله تشمل تشديدات في ملفات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، وملاحقة الأشخاص والكيانات المتورطة في التعامل مع حزب الله. كما يتضمّن مشروع القانون إمكانيّة فرض عقوبات على دول في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي لحزب الله أو أحد الكيانات المرتبطة به.