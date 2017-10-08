قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت اليوم الأحد، أوراق 13 متشدداً من أعضاء تنظيم (أجناد مصر) إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم لإدانتهم بشن هجمات قتل وأصيب فيها عشرات من رجال الشرطة.

وقد شن تنظيم (أجناد مصر) أولى هجماته في يناير كانون الثاني 2014 ثم توقفت عملياته بعد قليل من مقتل من تقول الشرطة إنه قائد التنظيم ومؤسسه همام عطية في اشتباك مع قوات الشرطة في أبريل نيسان 2015.

وتقول الشرطة إن عطية كان قياديا بارزا في تنظيم أنصار بيت المقدس في محافظة شمال سيناء قبل أن يؤسس ويتزعم تنظيم أجناد مصر. وفي نوفمبر تشرين الثاني 2014 غيّر تنظيم أنصار بيت المقدس اسمه إلى ولاية سيناء وأعلن مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المصادر القضائية إن الدعوى الجنائية سقطت عن عطية لوفاته.

وذكر أحد المصادر أن من أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراقهم إلى المفتي محبوسون بجانب باقي المتهمين وعددهم 31.

وتعني إحالة أوراق 13 إلى المفتي أن باقي المتهمين سيعاقبون بالسجن أو ينالون البراءة. وأضاف المصدر أن المحكمة حددت جلسة السابع من ديسمبر كانون الأول للنطق بالحكم.

ويحق لمن يحكم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. ولمحكمة النقض أن تؤيد الحكم أو تعدله وإن ألغته تعيد المحاكمة بنفسها.

وأحكام النقض نهائية ولا تقبل الطعن عليها.

وقال شاهد عيان إن رئيس المحكمة معتز خفاجي وصف المتهمين بأنهم "أجناد الشيطان"، وإن المتهمين هتفوا من داخل قفص الاتهام "حسبي الله ونعم الوكيل".