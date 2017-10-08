حذر قائد قوات الحرس الثوري الايراني اللواء محمد علي جعفري اليوم الولايات المتحدة من مغبة تشديد العقوبات على بلاده وتصنيف الحرس الثوري ضمن قائمة الجماعات "الإرهابية".

ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن اللواء جعفري خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي للحرس الثوري قوله ان بلاده تعتبر تنفيذ قانون العقوبات الامريكية (جاستا) بمثابة انسحاب امريكا من الاتفاق النووي.

واضاف انه في حال تفعيل امريكا اجراءات حظر جديدة ضد ايران فعليها ان تنقل قواعدها العسكرية الى مسافة ابعد من الفي كيلومتر "حيث لا تكون في مرمى الصواريخ الإيرانية".

وأضاف جعفري ان الحرس الثوري سيعتبر الجيش الامريكي في انحاء العالم خاصة في منطقة الشرق الاوسط على غرار ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في حال صحة ما تردد بشأن إدراجه ضمن قائمة الجماعات "الإرهابية".

ولفت الى ان بلاده ستستفيد من السلوك الامريكي تجاه الاتفاق النووي للنهوض ببرامجها الصاروخية والاقليمية والدفاعية.

وكان البيت الابيض قال يوم الجمعة الماضي ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيعلن عن رد فعل امريكي جديد على اختبارات إيران الصاروخية ودعمها "للارهاب وهجماتها الإلكترونية" في اطار استراتيجيته الجديدة للتعامل مع طهران.