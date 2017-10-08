بحث رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مع رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي سليم الجبوري اليوم السبل الكفيلة بحل المشاكل بين بغداد واربيل.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان ان البارزاني والجبوري تناولا كذلك خلال لقاء بينهما بمصيف صلاح الدين باربيل بحث التطورات السياسية في العراق وعملية الاستفتاء التي جرت في كردستان العراق في 25 سبتمبر الماضي وردود الافعال تجاهها.

واضاف البيان انه تم ايضا تأكيد ضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار والبعد عن العنف في العراق اضافة الى تهدئة الاوضاع السياسية من خلال التمسك بمبدأ الحوار وفق جدول اعمال مفتوح ومشاركة جميع الاطراف للتوصل الى حل للمشاكل بين بغداد واربيل.

وتأتي زيارة الجبوري بعد يوم من اجتماع بين بارزاني ونائبي الرئيس العراقي إياد علاوي وأسامة النجيفي في مدينة السليمانية.

وقال رئيس ديوان رئاسة كردستان العراق فؤاد حسين ان بارزاني وعلاوي والنجيفي اتفقوا على أربع نقاط من ضمنها البدء بالحوار والرفع الفوري للعقوبات التي فرضتها بغداد على الاقليم.

وتوجه أكراد العراق في 25 سبتمبر الماضي إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال الإقليم عن العراق بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.

وعلى وقع ذلك اصدر مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية جملة من القرارات بحق اقليم كردستان العراق كإجراء عقابي على المضي في عملية الاستفتاء.