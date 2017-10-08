قالت وزارة السياحة التركية اليوم إن مدينة اسطنبول استقبلت سبعة ملايين و997 ألفا و982 سائحا في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي.

واضافت الوزارة في بيان ان الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي سجلت زيادة في عدد السياح الاجانب بإسطنبول بنسبة 13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واشارت الى الزيادة الملحوظة في عدد السياح الاجانب الزائرين لمدينة اسطنبول خلال سبتمبر الماضي حيث بلغت 30 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واوضحت ان عدد السياح الاجانب الزائرين لاسطنبول في سبتمبر الماضي بلغ مليونا و45 ألفا و896 سائحا.

وقالت الوزارة إن الالمان جاؤوا في المرتبة الاولى ب736 الفا و444 سائحا ثم الايرانيين جاؤوا في المرتبة الثانية ب636 الفا و815 سائحا ثم حل السعوديون ثالثا ب470 الفا و557 سائحا.