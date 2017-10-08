

قال وزير الخارجية الايراني جواد ظريف اليوم ان بلاده سترد "بالوقت المناسب وبما يليق" على مواقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد طهران.

واضاف ظريف في تصريح للصحفيين على هامش ملتقى محلي ان طهران سترد "بالوقت المناسب وبما يليق" على مواقف ترامب حيال الاتفاق النووي "والتي باتت واضحة الى حد ما".

واكد ظريف ان بلاده ستواصل سياساتها في المنطقة بصورة مستقلة عن كلام الآخرين.

وكان البيت الابيض قال يوم الجمعة الماضي ان الرئيس الامريكي سيعلن عن ردود فعل امريكية جديدة على اختبارات إيران الصاروخية ودعمها "للارهاب وهجماتها الإلكترونية" في اطار استراتيجيته الجديدة للتعامل مع ايران.