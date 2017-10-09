كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستجري تعديلا جذريا في حكومتها في ظل التحديات التي تواجهها من داخل الحزب والحكومة ومطالبتها بالتنحي، موضحة أنها تعتزم نقل وزير الخارجية الحالي بوريس جونسون إلى منصب أقل مرتبة.

وأكدت ماي، في مقابلة نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» أمس، أنها تستعد لإحداث تغيير جذري في تشكيلها الحكومي، مبررة ذلك بالسعي إلى التأكيد على أن لديها «أفضل الأشخاص» في مجلس الوزراء.

وقالت، لدى سؤالها عن خياراتها في التعامل مع جونسون، «لم يكن نمطي مطلقا أن أختبئ من تحد وسأبدأ الآن.

أنا رئيسة الوزراء، وجزء من وظيفتي هو التأكد من أن لدي دائما أفضل الأشخاص في مجلس وزرائي».