عدن - اياد احمد

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأول، تجاوز حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن، 800 ألف حالة، منذ نهاية أبريل الماضي، وقالت «إنها سجلت 800 ألف و626 حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا، وتسجيل 2151 حالة وفاة بالوباء».

من جانب آخر وفي سياق الجرائم المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح بشكل يومي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، اقتحمت الميليشيات منزل معلم في محافظة تعز وأعدمت أسرته بشكل جماعي بالرصاص الحي داخل المنزل ومنعت دفنهم انتقاما منه لوقوفه مع الشرعية.

وقالت مصادر محلية لـ«الأنباء»: ان عناصر الميليشيات اقتحمت منزل التربوي والنقابي الأستاذ طه حسن فارع بمديرية صبر الموادم، جنوب شرق مدينة تعز وأعدمت زوجته «اتحاد قاسم 35 سنة وطفله أنس 15 سنة وشقيقه محمد حسن 40 سنة» رميا بالرصاص، ومنعت الأهالي من إسعافهم قبل وفاتهم ومنعت أيضا دفنهم، واختطفت عددا من أهالي القرية.

إلى ذلك تصاعدت حدة التوتر بين تحالف الانقلاب «الحوثي وصالح» بصنعاء بشكل أوسع وأقدمت ميليشيات الحوثي على اقتحام مبنى وزارة الخارجية التي يشغلها الوزير الموالي لصالح هشام شرف وطردوا موظفي الوزارة، ومـنعوا الـوزير مـن دخولها.

وأعلن الوزير شرف الموالي لصالح عقب اقتحام الوزارة ومنعه من الدخول إلى مكتبه توقفه عن العمل واحتجابه في منزله.