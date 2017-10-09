قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات أصدرت أمرا باعتقال موظف آخر بالقنصلية الأمريكية اليوم .

وقالت قناة إن.تي.في التلفزيونية إن مسؤولين أمنيين يلاحقون الرجل وأن الشرطة التركية تستجوب زوجته وطفله، ولم توضح القناة سبب صدور مذكرة الاعتقال.ولم تدل السلطات التركية بأي تصريحات.



كان وزير العدل التركي عبد الحميد جول قد قال في وقت سابق إنه لا يملك معلومات عن إصدار مذكرة اعتقال جديدة.

وقلصت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا ونظيرتها التركية في واشنطن أمس الأحد خدمات منح تأشيرات الدخول بعد اعتقال موظف بالقنصلية الأمريكية الأسبوع الماضي.