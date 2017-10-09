استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم مستشار السفارة الامريكية لدى انقرة على خلفية قرار واشنطن تعليق منح تأشيرات الدخول الى اراضيها من سفارتها وقنصلياتها في تركيا.

ونقلت تقارير محلية عن مصادر دبلوماسية القول إن مسؤولين تركيين طلبوا من المستشار الامريكي التراجع عن قرار تعليق منح التأشيرات "غير العادل" بشأن المواطنين الاتراك.

واشارت إلى ان وكيل وزارة الخارجية اوميد يالتشين اجرى محادثة هاتفية مع السفير الامريكي لدى تركيا جون باس بعد قرار التعليق مساء امس الأحد.

وكانت سفارة الولايات المتحدة لدى تركيا اعلنت امس الاحد تعليق منح تأشيرات الدخول الى اراضيها من سفارتها وقنصلياتها في تركيا وردت انقرة عبر سفارتها في واشنطن بالمعاملة بالمثل على ان يدخل القرار التركي حيز التنفيذ مساء اليوم الاثنين.

ويأتي القرار الامريكي بعد اعتقال السلطات التركية احد العاملين بالقنصلية الامريكية بمدينة اسطنبول الاربعاء الماضي على خلفية اتهامه بالتجسس والاشتباه بارتباطه بما يسمى منظمة الكيان الموازي.