

أكدت الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأروبية نتالي لوازو اليوم أن بلادها لن تعترف بكتالونيا في حال اعلان الاقليم الاسباني استقلاله من جانب واحد.

وقالت لوازو في تصريح لقناة (سي نيوز) التلفزيونية أنه حتى اذا افترضنا حصول الاعتراف باستقلال المنطقة وهو أمر غير وارد فإن النتيجة الفورية ستكون ان كتالونيا خارج الاتحاد الأوروبي".

واضافت ان "الازمة بحاجة لحل عبر الحوار على جميع المستويات السياسية الاسبانية" مشيرة الى ان اتخاذ قرار سريع بشأن الاعتراف بالاستقلال من جانب واحد سيكون بمثابة الهروب من المسؤوليات.

يذكر ان كتالونيا اجرت استفتاء على الانفصال عن إسبانيا وصفته حكومة مدريد ب"غير القانوني" فيما أوضحت النتائج الأخيرة التي نشرتها حكومة الإقليم ان 43 في المئة شاركوا في الاستفتاء أي 28ر2 مليون شخص ليفوز (نعم) ب 18ر90 في المئة من الأصوات ويحصل (لا) على 83ر7 في المئة.