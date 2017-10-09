كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اليوم عن بلوغ إجمالي السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال حتى 22 سبتمبر 2017 حوالي 87575 سجلا تجاريا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزارة القول في تقرير اقتصادي إن سيدات الأعمال في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف استحوذن النسبة الأعلى من السجلات التجارية الممنوحة للسيدات في المملكة.

ويوزع إجمالي السجلات الممنوحة للسيدات بواقع 20086 سجلا في الرياض و13826 سجلا في محافظة جدة بواقع 5098 في مكة المكرمة و4400 في المدينة المنورة ثم الطائف 3861 سجلا تجاريا وبقية السجلات موزعة على جميع مناطق المملكة.

وتركزت الأنشطة النسائية وفقا للتقرير في قطاعات عدة أبرزها الخدمات والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى العقارات والأراضي والتشغيل وصيانة ونظافة المنشآت والسياحة والمطاعم وتنظيم المعارض.

واكدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أنها اتخذت خلال الفترة الماضية عددا من الإجراءات والبرامج لتمكين دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية بهدف زيادة وجودها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.

كما عززت الوزارة خدماتها الميدانية لسيدات الأعمال من خلال إقامة مراكز نسائية في مختلف المناطق اضافة الى تمكين المرأة من المشاركة في مجلس المديرين ومجلس إدارة الشركات المساهمة واتاحة مزاولتها جميع الأنشطة دون استثناء وتمكينها من إدارة أعمالها بنفسها.