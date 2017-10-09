

تسلم الجيش اللبناني اليوم طائرتين هجوميتين من نوع (اي 29 - سوبر توكانو) مقدمتين كهبة من السلطات الامريكية.



وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان ان القوات الجوية التابعة لها تسلمت الطائرتين في قاعدة (حامات) الجوية شمالي البلاد في اطار برنامج المساعدات الامريكية المقررة للجيش اللبناني.



وكانت السلطات الامريكية سلمت القوات الجوية في الجيش اللبناني خلال السنوات الاخيرة ثلاث طائرات قتالية من نوع (سيسنا) وعددا من الطوافات لدعم مهامه في الدفاع عن الحدود وحفظ الامن في البلاد.



يذكر ان الولايات المتحدة تعتبر في طليعة الدول الداعمة عسكريا للبنان عبر المساعدات السنوية التي تقدمها للجيش والقوى الامنية اللبنانية والتي وصلت قيمتها الى حوالي 5ر1 مليار دولار منذ عام 2005.