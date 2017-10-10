أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين انتخاب صالح العاروري نائبا لرئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية خلفا لموسي ابو مرزوق.



وقالت (حماس) في بيان صحفي ان مجلس شورى الحركة قام خلال اجتماع له عقده مؤخرا بانتخاب العاروري نائبا لرئيس المكتب السياسي للحركة مشيرا الى أن الاجتماع ناقش تطورات القضية الفلسطينية على المستوى السياسي وعلى المستوى الداخلي والأجواء الإيجابية الجديدة في ملف المصالحة وإنهاء الانقسام.



وأعرب البيان عن تقدير مجلس الشورى لجهود مصر في تحقيق المصالحة الوطنية مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة انجاح هذه الجهود والحوارات الوطنية بما يؤدي إلى وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام.



وكانت (حماس) قد أعلنت في مايو الماضي عن انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لخالد مشعل في انتخابات لم تعلن عن تفاصيلها أو توقيت ومكان اجتماع مجلس الشورى.