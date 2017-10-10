عواصم - إياد أحمد - العربية.نت:

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة ان المملكة العربية السعودية قدمت 8.2 مليارات دولار كمساعدات لليمن منذ أبريل 2015.

وقال متحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، في مؤتمر صحافي بالرياض امس، قدمنا الدعم لأكثر من 80 مشروعا لصالح أطفال اليمن.

وأكد أنه «نقدم الكثير من المساعدات للمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين»، معتبرا أن الانقلابيين يستغلون انتشار داء الكوليرا كورقة سياسية.

إلى ذلك، أوضح المتحدث أن المركز قدم 66.7 مليون دولار لمواجهة انتشار داء الكوليرا في اليمن.

كما بين أن المركز لديه 4 مراكز لإعادة دمج الأطفال المجندين في اليمن.

في سياق آخر، أكدت مصادر ميدانية وأخرى عسكرية مقتل وجرح عشرات المتمردين بينهم أحد أبرز المراجع الدينية الشيعية وقياديان آخران في غارات مكثفة لطيران التحالف العربي استهدفت تعزيزات ومراكز عمليات للمليشيات في مناطق حرض وميدي وعبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، بالتزامن مع عمليات واسعة للجيش الوطني وقوات التحالف لنزع وتفكيك مئات الألغام والمتفجرات في وادي عبدالله وحدود ظهران الجنوب بعسير السعودية.

وقالت المصادر لـ «الأنباء»: ان المرجع الديني الشيعي البارز وعضو ما يسمى بالملتقى الاسلامي التابع لجماعة الحوثي طه صالح الأهنومي قتل مع عدد من مرافقيه في غارة لطيران التحالف استهدفت سيارة كانت تقلهم في طريقها لجبهات القتال في ميدي أمس لإلقاء محاضرات ودروس معنوية لعناصر المليشيات.

وفي غضون ذلك، جددت طائرات التحالف العربي غاراتها العنيفة والمكثفة على مواقع وتجمعات للمليشيات في مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء، واستهدفت الغارات مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة الحليلة، ومواقع مجاورة بمديرية بني مطر غرب العاصمة، بالتزامن مع غارات مكثفة على معسكرات ومخازن أسلحة بجبل النهدين، ودار الرئاسة، جنوب صنعاء، وسط استمرار المعارك العنيفة في جبهة نهم.