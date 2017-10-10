في خلاف ينذر بتفاقم أزمة كبيرة بين البلدين، حثت السلطات التركية الولايات المتحدة على العدول عن قرارها الصادر امس الاول بتعليق منح تأشيرات دخول في ممثلياتها في تركيا.



وعلقت تركيا امس الاول اصدار تأشيرات للمواطنين الاميركيين ردا على اجراء اميركي مماثل في تصعيد لازمة ديبلوماسية بين البلدين على خلفية توقيف احد موظفي البعثة الديبلوماسية الاميركية في اسطنبول.



وحذر خبراء من تفاقم الخلاف وان يتطور ليصبح اول ازمة خطيرة في العلاقة بين الحليفين في حلف الاطلسي منذ عقود.



واستدعت وزارة الخارجية التركية المسؤول الثاني في السفارة الاميركية في انقرة فيليب كوسنيت، وسلمته طلب أنقرة بعدول واشنطن عن قرارها تعليق كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة في ممثلياتها في تركيا.



واخبر مسؤولون في الوزارة التركية الديبلوماسي الاميركي ان قرار واشنطن يخلق «تصعيدا غير ضروري»، حسبما نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وكانت السفارة الاميركية في انقرة اعلنت ان «الاحداث الاخيرة» اجبرت الحكومة الاميركية على اعادة تقييم مدى «التزام» تركيا بحماية امن البعثات الاميركية في البلاد. واضافت السفارة انه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه «علقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الديبلوماسية والقنصلية في تركيا».

وردت تركيا على الاجراء بتعليق «كل خدمات التأشيرات للمواطنين الاميركيين في الولايات المتحدة».