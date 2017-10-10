قال رئيس الوزراء التركي، بنلي يلدريم، إن تعليق الولايات المتحدة خدمات إصدار تأشيرات في تركيا يعاقب المواطنين العاديين ويجب حل المشكلة على الفور.

وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة قالت مساء يوم الأحد، إنها ستعلق إصدار التأشيرات لغير المهاجرين بعد اعتقال موظف تركي بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول الأسبوع الماضي.



وبشأن العمليات العسكرية التركية في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية ، قال إن العملية تهدف إلى الحيلولة دون تدفق موجة هجرة إلى تركيا.

وأضاف يلدريم في اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا تستهدف أيضا تأسيس نقاط سيطرة في إدلب لنشر المزيد من القوات في المستقبل.

وقالت القوات المسلحة التركية أمس الاثنين إنها بدأت أنشطة استطلاع داخل إدلب.