ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نقلا عن وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم أن نائب مجلس الدوما الروسي أنطون موروزوف، الذي زار مؤخرا بيونج يانج ضمن وفد روسي، أكد أن قيادة كوريا الشمالية تأمل في تحديث صواريخها لكي تتمكن من الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة.

وأشار موروزوف، وهو عضو لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي، إلى أنه خلال اجتماع مع رئيس هيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا كيم يونج نام، أفصح الأخير أن بلاده مضطرة لإعداد رد على اعتداء محتمل من قبل الولايات المتحدة عبر تحديث صاروخ كوري الشمالي لزيادة مداها.

وذكر المسؤول الكوري الشمالي، حسب البرلماني الروسي، أن مدى الصاروخ الكوري الشمالي الآن يبلغ 3 آلاف كيلومتر كحد أقصى، بينما أمرت القيادة بزيادته لكي يصل إلى 9 آلاف ليتمكن الصاروخ من الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة.

وقال البرلماني الروسي "لا يمكن الآن الحديث عن أي مواعيد تتعلق بإجراء تجارب على الصاروخ الكوري الشمالي، الذي يجري تحديثه ".

وأكد موروزوف استنادا إلى نتائج الاجتماعات التي جرت في بيونج يانج أنه من الصعب الآن الحديث عن إمكانية إجراء أي مفاوضات مباشرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى ضرورة تخفيف حدة الانفعالات أولاً من كلا الجانبين، ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات.