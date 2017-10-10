

قضت محكمة مصرية اليوم بإعدام ثمانية متهمين على خلفية ادانتهم مع اخرين في اقتحام مركز للشرطة جنوبي القاهرة خلال أعمال العنف التي صاحبت أحداث أغسطس 2013.

كما تضمن حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد اليوم السجن المؤبد لمدة 25 عاما بحق 50 متهما والسجن المشدد لمدة 10 أعوام بحق سبعة متهمين والسجن المشدد لمدة خمسة اعوام بحق ثلاثة متهمين.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم جميعا برد قيمة ما تسببوا فيه من تلفيات قدرت بنحو 9ر1 مليون جنيه مصري (نحو 108 آلاف دولار) فضلا عن تعويض مدني مادي مؤقت لصالح وزارة الداخلية .

وكانت النيابة العامة المصرية قد اسندت الى المتهمين عدة اتهامات منها اقتحام مخفر شرطة واحراقه وارتكاب جرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع في القتل العمد وتخريب المباني العامة.

كما اسندت النيابة الى هؤلاء في ختام تحقيقاتها تهم تخريب أملاك مخصصة للمصالح الحكومية وحيازة اسلحة نارية آلية وبيضاء وذخائر فضلا عن اتلاف سيارات للشرطة والمواطنين.