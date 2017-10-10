قال الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم ان الحرب وتصعيد الخلافات الاقليمية لا يصب في مصلحة أي بلد وعلى جميع الدول السعي من أجل ارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن روحاني اعرب خلال استقباله رئيس وزراء ارمينيا كاران كارابتيان بطهران عن قلقه ازاء الاوضاع في سوريا والعراق معتبرا تسوية الازمات الراهنة فيهما يصب في مصلحة المنطقة بأسرها.

واكد الرئيس الايراني عزم حكومته تعزيز التعاون والعلاقات "الودية" مع دول الجوار ومنها ارمينيا واصفا العلاقات مع هذا البلد بـ "الايجابية".

ودعا روحاني الى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات معربا عن استعداد طهران لتقديم خدمات تقنية وهندسية وتشجيع القطاع الخاص الايراني على الاستثمار في مشاريع الطرق والسكن والسدود ومحطات الطاقة الكهربائية في ارمينيا.

من جانبه اكد رئيس الوزراء الارميني ضرورة تنمية العلاقات والتعاون بين طهران ويريفان في مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.

واشار كارابتيان الى توفر طاقات وفرص "جيدة" في المناطق الحرة الحدودية المشتركة تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين داعيا الى مزيد من تواجد الشركات والمستثمرين الايرانيين في المناطق الارمينية الحرة.

واشاد رئيس الوزراء الارميني بمواقف ايران "المتزنة" تجاه القضايا الاقليمية قائلا ان هذه المواقف ستضمن مزيدا من السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الارميني قد وصل في وقت سابق امس الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية يبحث خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.