حذرت الخارجية الروسية اليوم من عواقب اعلان واشنطن الحرس الثوري في ايران "منظمة إرهابية".

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية للانباء عن رئيس قسم اسيا في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف القول ان عزم واشنطن على اعتبار الحرس الثوري الايراني منظمة "إرهابية" يهدد بإجهاض الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجموعة (5+1).

واضاف ان روسيا تقيم هذا التوجه بشكل سلبي قائلا ان "هذه الخطوات ترتسم في اطار خطة واشنطن لاجهاض الاتفاق النووي مع ايران".

وذكر ان "مثل هذه الخطوة ستساهم في تصاعد حدة التوتر في المنطقة ولن تمر بسلام في دول مثل سوريا" دون ان يعطي مزيدا من التوضيحات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قال أمس الاثنين ان رد بلاده سيكون "حازما وقاسيا" على أي حظر امريكي جديد يطال الحرس الثوري الايراني.

واضاف قاسمي "نأمل أن يتحرك العقلاء في الولايات المتحدة الامريكية لمنع اتخاذ مثل هذا القرار الخطير الذي ينبغي على امريكا ان تدفع ثمنه".

وكان البيت الابيض قال يوم الجمعة الماضي ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيعلن عن ردود فعل امريكية جديدة على اختبارات إيران الصاروخية ودعمها "للارهاب وهجماتها الإلكترونية" في اطار استراتيجيته الجديدة للتعامل مع ايران.

وتوصلت مجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اضافة الى المانيا مع ايران منتصف عام 2015 لتوقيع اتفاق شامل بينهما ينهي ازمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.

ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.