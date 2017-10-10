أظهرت نتائج الجولة الثانية من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، التي جرت اليوم لاختيار مدير عام جديد استمرار تقدم مرشح قطر حمد بن عبد العزيز الكواري بحصوله على 20 صوتا من إجمالي 58 صوتاً للدول الأعضاء بالمنظمة.

وقال موقع أخبار مصر الإلكتروني إن مرشحة فرنسا أودريه أزولاي جاءت في المرتبة الثانية بعد حصولها على 13 صوتا.

واحتلت مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب المركز الثالث بحصولها على 12 صوتا .

وحصل كل من فام سان شاو، من فيتنام وكيان تانج ،من الصين، على 5 أصوات لكل منهما وفيرا خورى لاكويه ،من لبنان، على 3 أصوات.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات غدا في جولة ثالثة و قد تستمر حتى الجولة الرابعة حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية مطلقة (30 صوتا) وإلا سيتم الدخول في جولة خامسة و أخيرة بمشاركة المرشحين اللذين تصدرا

الجولة الرابعة.



وإذا تساوت الأصوات التي يحصل عليها المرشحان النهائيان يتم إجراء قرعة بينهما.

ومن المقرر أن يصادق المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو, في 10 نوفمبر المقبل, علي اختيار المجلس التنفيذي; حتي يباشر المدير العام الجديد للمنظمة مهام منصبه في15 من الشهر نفسه, خلفاً لـلبلغارية " ايرينا بوكوفا".