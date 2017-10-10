اعلن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد انه بصدد بلورة مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لاعادة بناء الثقة وخطوات لعودة الأطراف اليمنية الى طاولة المفاوضات.

وقال المبعوث الدولي في كلمته في الجلسة التي عقدها مجلس الامن الدولي بشان الأوضاع في اليمن اليوم ان هذا المقترح يأتي استنادا الى اللقاءات التي اجراها مع مسؤولين يمنيين ودوليين على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك مؤخرا واتصالاته مع الأطراف.

وحول الاوضاع في اليمن قال احمد ان الاشتباكات وتبادل النيران الثقيلة استمرت على جميع المحاور الرئيسية بما في ذلك محافظات تعز ومارب والجوف والبيضاء وحجة وصعدة والمناطق الحدودية للمملكة العربية السعودية مما أدى الى ارتفاع حاد في عدد الإصابات في صفوف المدنيين مرة أخرى والحاق اضرار بالبنى التحتية.

وتحدث المبعوث الدولي عن مدينة تعز وتعرض المناطق السكنية فيها للقصف من مناطق واقعة تحت سيطرة قوات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

واضاف انه وفق الأوضاع الحالية لا يستطيع نحو 17 مليون شخص الحصول على ما يكفي من الطعام في حين يواجه اكثر من ثلث مقاطعات اليمن خطر المجاعة الحادة.

وأوضح ان تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات العامة ادى الى تفشي مرض الكوليرا بشكل يعد الاسوا في تاريخ العالم وذلك بتسببه بمقتل اكثر من 2100 شخص ولايزال يصيب الالاف كل أسبوع.

واكد انه يتعين على الأطراف ان تقرر الالتزام بوقف الاعمال العدائية والمضي في مناقشات للتوصل الى اتفاق سلام شامل وطالب بايجاد "أرضية مشتركة" للتخفيف من اثار النزاع والجوع والمرض وزيادة الثقة بينها.

ودعا الأطراف كذلك الى ضرورة التوصل الى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الى الحديدة ومنها الى كافة المناطق اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي ودفع الرواتب بشكل ثابت.

وشدد المبعوث الدولي على ان الأمم المتحدة تسخر كل قدراتها السياسية واللوجستية والإدارية والاستشارية لمساعدة اليمن منوها بان قرار إحلال السلام لا يمكن أن يتخذ إلا من قبل أطراف النزاع.

وجدد التأكيد على أن المسار الوحيد القابل للتطبيق لمستقبل اليمن هو التسوية التفاوضية وطلب من مجلس الأمن الدولي استخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام.