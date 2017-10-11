كشفت مجلة «نيوزويك» الأميركية نقلا عن تقرير للقيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، ان القوات الأميركية استهدفت مسلحي طالبان، وتنظيم «داعش» الإرهابي في أفغانستان بنحو 751 قذيفة خلال سبتمبر الماضي، في زيادة قدرها 50% في نسبة الغارات الجوية ضد تلك الجماعات، مقارنة بأغسطس المنصرم.

وقالت القيادة الجوية الأميركية، إن هذا العدد من القذائف يعد «الأكبر منذ 7 أشهر».

كما لفتت إلى كون العمليات الحالية «نتاج استراتجية الرئيس دونالد ترامب الجديدة، لتعزيز نجاعة الضربات الموجهة ضد الجماعات المتطرفة في أفغانستان والتي ترمي إلى استهداف المجموعات المتطرفة على نحو استباقي».