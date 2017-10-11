عدن - إياد أحمد

في مساعٍ جديدة للسيطرة على مؤسسات ومرافق الدولة بالعاصمة صنعاء وفرض هيمنتها على تلك المؤسسات وإقصاء الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح حليفها في الانقلاب على الشرعية، استولت جماعة الحوثي على 3 وزارات في حكومة الانقلاب كانت محسوبة على صالح بعد اقتحامها بالقوة ومنع وزرائها الموالين لصالح من العمل وطردهم من مكاتبهم.

وأدان حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح اقتحام الميليشيات للوزارات التابعة له بصنعاء والاعتداء على أنصاره فيها.

وعقدت اللجنة العامة للحزب أمس الأول لقاء استثنائيا بالعاصمة أدانت فيه اقتحام الحوثيين لعدد من الوزارات، وأكدت أن هذا التصرف يخل بالشراكة بين المؤتمر والحوثي ويهدد بإنهائها ويؤثر سلبا على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية بحسب بيان المؤتمر.

وطالب المؤتمر ما يسمى المجلس السياسي وما تدعى بحكومة «الإنقاذ الوطني» والأجهزة المعنية بسرعة التحقيق في اقتحام الوزارات وضبط العناصر المقتحمة وتقديمها إلى القضاء.

وكانت ميليشيات جماعة الحوثي الموالية لإيران اقتحمت الأسبوع الماضي مباني وزارات الخارجية والصحة والصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتي يشغلها وزراء موالون لصالح وقامت بطرد الوزراء ومنعهم من مزاولة أعمالهم، وهو ما دفع الوزراء المذكورين لإعلان اعتزالهم والاعتكاف في منازلهم.