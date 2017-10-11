بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع أعضاء فريقه للأمن القومي استفزازات كوريا الشمالية بما في ذلك برامجها النووية وسبل التصدي لها.

جاء ذلك في اجتماع مساء امس الثلاثاء، أحاط به أعضاء الفريق الرئيس ترامب بآخر مستجدات ملف كوريا الشمالية.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن المناقشات تركزت على مجموعة من الخيارات للتصدي لاستفزازات كوريا الشمالية إذا استدعت الضرورة وذلك لمنعها من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بالأسلحة النووية.

وكتب ترامب مؤخرا في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن "الولايات المتحدة تتعامل مع كوريا الشمالية دون جدوى منذ 25 عاما إذ منحتها مليارات الدولارات دون أن تحصل على أي شيء في المقابل".