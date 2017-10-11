حذر وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، من "رد قاسى" من طهران في حال قيام الرئيس الأميركى دونالد ترامب بالمضي قدما في تهديداته بخرق اتفاق 2015 النووي .

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأميركية اليوم الأربعاء، أن ظريف أكد للمشرعين - خلال جلسة مغلقة للبرلمان - انه إذا تصرفت الولايات المتحدة ضد الصفقة فان إيران سترد بشكل "أكثر صرامة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن ترامب سيعلن هذا الأسبوع عن استراتيجيته الخاصة بإيران بما في ذلك موقفه من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والذي يهدف إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن إيران.

جدير بالذكر أن ترامب أكد في تصريحات سابقة أن إيران لم تحترم روح الاتفاق النووي، وشدد قائلا "يجب ألا نسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية".