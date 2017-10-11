أعلن المتحدث باسم حكومة كاتالونيا، اليوم الأربعاء، أن إعلان الاستقلال الذي وقعه النواب الانفصاليون في البرلمان الإقليمي والرئيس الكاتالوني كارليس بوتشيمون، مساء الثلاثاء، هو في الوقت الراهن "عمل رمزي".

وقال الناطق جوردي تورول، إن "الإعلان يجب أن يصدر عن برلمان كاتالونيا" وهذا الأمر لم يحص، مضيفا أن التوقيع كان "عملا رمزيا وقد وقعنا جميعنا على التزامنا بإعلان الاستقلال".

وكان رئيس كاتالونيا الانفصالي أعلن مساء أمس الثلاثاء، انه قبل تفويض الشعب بأن تصبح منطقته "جمهورية مستقلة" بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى في كاتالونيا في 1 اكتوبر.

لكنه سارع إلى تعليق إعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام المفاوضات مع الحكومة المركزية وذلك في خطاب القاه امام برلمان كاتالونيا، ما ادخل اسبانيا في اسوأ ازمة سياسية تشهدها منذ عقود.