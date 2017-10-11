

اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم قذيفتي مدفعية على موقع عسكري تابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم (المغازي) بمنطقة (أبو صفية) وسط قطاع غزة من دون ان يوقع خسائر بشرية.

واوردت تقارير صحفية محلية ان المدفعية الاسرائيلية أطلقت قذيفتي مدفعية على موقع يقع في الحدود الشرقية للقطاع لافتة الى احدى القذائف سقطت على ارض زراعية يملكها احد المواطنين شرق المخيم.

في حين اكد المتحدث بإسم وزارة الصحة ان القصف لم يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.

من جهته قال الجيش الاسرائيلي في تصريح نقلته عدد من وسائل الاعلام الاسرائيلية ان قواته اطلقت القذائف ردا على اطلاق نار تعرضت له دورية اسرائيلية ظهر اليوم.

وكانت منطقة (البريج) وسط القطاع تعرضت للقصف الاسرائيلي الاحد الماضي بدعوى اطلاق قذيفة من قطاع غزة نحو المناطق الإسرائيلية.