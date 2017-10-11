جدد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم التزام بلاده تعهداتها تجاه الاتفاق النووي حتى "اللحظة الاخيرة" مطالبا بموقف مماثل من الطرف الاخر الموقع على الاتفاق.

ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن روحاني قوله في اجتماع لحكومته ان الاتفاق النووي بمثابة "اختبار كبير لكل دول العالم والالتزام به يطمئن العالم بأسره وان طهران سوف تلتزم بتعهداتها حتى اللحظة الأخيرة وتعتز بهذا الأمر".

واضاف انه لو تخلى الطرف الآخر للمفاوضات من اصحاب "النوايا السيئة" عن تعهداته فهذا الامر لا يشكل فشلا لنا بل هو فشل لهم مضيفا "لقد اخترنا الطريق الصائب في الوقت والمرحلة المناسبة ودخلنا المفاوضات بصورة جيدة وتقدمنا فيها بكل قوة ودقة وما حققناه كان افضل الممكن".

واعتبر روحاني ان الولايات المتحدة سوف ترتكب خطأ ان خرجت من الاتفاق النووي وانها اكبر المتضررين من هذا الاجراء ملمحا الى وجود خيارات عدة لدى ايران اذا ما تم التخلي عن الاتفاق.

ومن المقرر ان يقدم الرئيس الامريكي دونالد ترامب لغاية 16 اكتوبر المقبل وفقا للقوانين المعمول بها في الولايات المتحدة تقريرا للكونغرس حول التزام او عدم التزام ايران بالاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع دول مجموعة "5+1" .