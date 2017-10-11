أعلن الجيش اللبناني اليوم توقيف لاجئين فلسطينيين اثنين لانتمائهما الى تنظيم "داعش" والتخطيط لتنفيذ عمليات "ارهابية" داخل البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان ان الموقوفين ينتميان لمجموعة تابعة لتنظيم (داعش) في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان وخططا لمهاجمة عسكريين لبنانيين وعمدا الى شراء متفجرات وصواعق لاستخدامها في تصنيع عبوات واحزمة ناسفة.

واضافت ان الموقوفين قاما ايضا بايواء عدد من "الارهابين" الفارين داخل مخيم (عين الحلوة) وزوداهم بهويات فلسطينية مزورة بغية تسهيل تنقلاتهم.

وكان الجيش اللبناني اوقف الشهر الماضي 19 شخصا ينتمون للمجموعة الارهابية نفسها والتي يترأسها المصري فادي احمد الملقب ب(ابو خطاب) والمتواري عن الانظار داخل مخيم (عين الحلوة) الفلسطيني بجنوب لبنان.