

استضافت جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا بمشاركة رؤساء سلطات الطيران المدني بالدول العربية لبحث سبل مواجهة التحركات الاوروبية لتقييد حركة النقل الجوي في الاجواء الاوروبية.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية كمال حسن في تصريح صحفي أهمية تنسيق الجهود العربية للتعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي المزمع اصداره ضد بعض شركات الطيران سواء في الدول العربية أو غيرها.

وأضاف أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات منها تشكيل فريق فني من الخبراء المختصين في سلطات الطيران المدني بالدول العربية لدراسة القانون الأوروبي بصورة شاملة ووضع استراتيجية موحدة حول الموضوع تنفذ على مستوى الجامعة العربية والبرلمان العربي .

واوضح أن مواجهة هذا القانون ستكون من خلال التعامل المباشر مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي معتبرا ان القانون المثير للجدل يمس بعض الشركات العربية العاملة في مجال الطيران والتي تنافس التكتلات الأوروبية في هذا المجال.

وكانت جامعة الدول العربية تلقت تقريرا من بعثتها في بروكسل حول تحركات الاتحاد الأوروبي لمواجهة شركات الطيران في بعض الدول العربية بخاصة الخليجية منها التي تنافس شركات الطيران الاوروبية بقوة داخل اجواء اوروبا.

وبحسب التقرير فأن مفوضية الاتحاد الأوروبي تعرضت الى ضغوط من بعض الشركات الأوروبية بخاصة الألمانية والفرنسية بذريعة أن الشركات الخليجية تتلقى دعما من الحكومات في مجال الطيران.

وترأس وفد دولة الكويت الى الاجتماع المدير العام للادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان وشارك فيه ايضا عضو البرلمان العربي النائب بمجلس الأمة الكويتي خالد العتيبي.