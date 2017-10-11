

أعلن المغرب اليوم رفضه انفصال اقليم كتالونيا عن اسبانيا داعيا الى الحفاظ على سيادة اسبانيا ووحدة اراضيها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان إن "هذا المسلسل أحادي الجانب المعلن عنه أمس "غير مسؤول ولايتوفر على مقومات الاستمرار ويحمل في طياته عدم الاستقرار والفرقة ليس فقط داخل إسبانيا ولكن في كل جوارها الأوروبي"

واكد البيان ثقة المغرب في قدرة الحكومة الاسبانية على معالجة هذا الوضع في إطار ما يقتضيه "صيانة النظام الدستوري والمصلحة العليا للأمة الإسبانية مؤكدا عدم الاعتراف بالخطوات أحادية الجانب من اقليم كتالونيا.