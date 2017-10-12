أعلنت شركة (لوفتهانزا) الألمانية للطيران، اليوم الخميس، رسميا ،إتمام صفقة شراء مواطنتها المفلسة (ايربرلين) التي كانت تعتبر إلى حين إعلان إفلاسها ثاني اكبر شركة للطيران في ألمانيا.

واكد مدير شركة (لوفتهانزا) كارستن شبور في بيان، أن الطرفين توصلا صباح اليوم، إلى اتفاق سيتم بموجبه استحواذ شركته على (ايربرلين) التي أعلنت إفلاسها في منتصف أغسطس الماضي وذلك بعد رفض شركة طيران (الاتحاد) الإماراتية اكبر مساهم فيها مواصلة تقديم الدعم المالي لها.

ويأتي هذا الاتفاق بعد محادثات أجرتها (ايربرلين) على مدى أسبوعين مع كل من (لوفتهانزا) ومنافستها البريطانية (ايزي جيت)، موضحا أن (لوفتهانزا) ستشتري 81 طائرة (ايربرلين) كما سينتقل إليها 3 آلاف موظف من موظفيها.

وكانت شركة (الاتحاد) الإماراتية رفعت في عام 2012 حصصها في شركة (ايربرلين) من 3 في المئة إلى 29.2 في المئة كما قدمت مساعدات مالية لها مشروطة بضرورة ان تبدأ بإصلاحات جذرية وخطة تقشفية تضمن خروجها من ازمة ديونها.

وفي عام 2013 باشرت (ايربرلين) تنفيذ خطة تقشفية أدت إلى استغنائها عن عشرة في المئة من موظفيها وتقليص أسطولها الجوي ليبلغ عدد طائراتها 142 طائرة فقط.

وفي عام 2015 تكبدت الشركة خسائر بقيمة 447 مليون يورو الأمر الذي كان سببا في إلغاء 1200 وظيفة إضافية وتدخل (لوفتهانزا) كمستحوذ محتمل لها.